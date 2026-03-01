ОАЭ объявили о переходе на дистанционное обучение, сообщили СМИ

ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. ОАЭ объявили о переходе учащихся школ и университетов на онлайн-обучение с понедельника по среду.
"Министерство образования и министерство высшего образования и научных исследований объявили о решении перейти на дистанционное обучение с понедельника, 2 марта 2026 года, по среду, 4 марта 2026 года, для учащихся, преподавательского состава и административного персонала всех государственных и частных школ и университетов по всей стране", - передает государственное информационное агентство WAM.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
