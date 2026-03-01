https://ria.ru/20260301/obstrel-2077560512.html
Из-за обстрела аэропорта Дубая пострадали четыре человека
Из-за обстрела аэропорта Дубая пострадали четыре человека - РИА Новости, 01.03.2026
Из-за обстрела аэропорта Дубая пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали из-за инцидента в международном аэропорту Дубая в ОАЭ, сообщила пресс-служба правительства эмирата. РИА Новости, 01.03.2026
В Катаре заявили, что из-за обстрела аэропорта Дубая пострадали четыре человека