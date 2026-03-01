https://ria.ru/20260301/oblomki-2077573068.html
В Катаре из-за падения обломков ракет пострадали восемь человек
В Катаре из-за падения обломков ракет пострадали восемь человек - РИА Новости, 01.03.2026
В Катаре из-за падения обломков ракет пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в Катаре при падении обломков ракет при отражении атак из Ирана, сообщил информационный офис правительства в заявлении для прессы. РИА Новости, 01.03.2026
