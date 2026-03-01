Рейтинг@Mail.ru
В Катаре из-за падения обломков ракет пострадали восемь человек - РИА Новости, 01.03.2026
03:35 01.03.2026
В Катаре из-за падения обломков ракет пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в Катаре при падении обломков ракет при отражении атак из Ирана, сообщил информационный офис правительства в заявлении для прессы. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, катар, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Катаре из-за падения обломков ракет пострадали восемь человек

В Катаре из-за падения обломков ракет ранены восемь человек

© REUTERS / Mohammed SalemЛюди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар
Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар. Архивное фото
ДОХА, 1 мар - РИА Новости. Восемь человек пострадали в Катаре при падении обломков ракет при отражении атак из Ирана, сообщил информационный офис правительства в заявлении для прессы.
"Получена информация о 114 случаях падения обломков ракет. Ранения получили восемь человек, четверо еще лечатся в больницах, один находится в критическом состоянии", - отметили в правительстве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иранские беспилотники атаковали аэропорт Бахрейна - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Аэропорт Бахрейна был атакован беспилотником
В миреКатарИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
