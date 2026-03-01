В ОАЭ и Катаре зафиксировали рекордный интерес к поиску бомбоубежищ

ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Среди жителей ряда стран Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты и Катар, наблюдается рекордный интерес к поиску бомбоубежищ на фоне эскалации вокруг Ирана, выяснило РИА Новости на основе данных поисковых запросов.

Интерес к поиску ближайших бомбоубежищ в ОАЭ достиг пиковых значений за год около 23.00 мск субботы на фоне падения обломков ракет и дронов в Дубае.