Власти ОАЭ попросили гостиницы не выселять застрявших туристов
Туризм
Туризм
 
19:27 01.03.2026
Власти ОАЭ попросили гостиницы не выселять застрявших туристов
Власти ОАЭ попросили гостиницы не выселять застрявших туристов
Власти двух крупнейших эмиратов ОАЭ Абу-Даби и Дубая попросили гостиничные учреждения не выселять застрявших в стране туристов, а также собираются покрыть...
туризм
дубай
абу-даби
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
абу-даби
2026
Отдыхающие туристы в Дубае
Многие туристы в Дубае продолжают отдыхать у бассейнов на улицах, несмотря на звуки взрывов в городе, рассказал РИА Новости турист из Новосибирска Игорь.
дубай, абу-даби, военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Дубай, Абу-Даби, Военная операция США и Израиля против Ирана
Власти ОАЭ попросили гостиницы не выселять застрявших туристов

РИА Новости: власти ОАЭ попросили отели не выселять застрявших в стране туристов

ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Власти двух крупнейших эмиратов ОАЭ Абу-Даби и Дубая попросили гостиничные учреждения не выселять застрявших в стране туристов, а также собираются покрыть затраты на продление проживания, по крайней мере, части из них, свидетельствуют документы, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.
Согласно официальному письму департамента культуры и туризма Абу-Даби, власти столичного эмирата попросили владельцев гостиниц бесплатно продлить проживание не могущих выехать против своей воли гостей.
Туристам из России разрешили продлить номера в отеле в Дубае без оплаты
"В свете сложившихся обстоятельств и с учетом того, что некоторые гости достигли даты выезда, но не могут выехать по независящим от них причинам, просим вас продлить их пребывание до момента отъезда. Расходы на продление пребывания будут покрыты Департаментом культуры и туризма Абу-Даби", - говорится в письме, адресованном менеджерам гостиниц.
В электронном письме от департамента экономики и туризма Дубая в гостиничные учреждения эмирата, которое также есть в распоряжении РИА Новости, власти попросили ни в коем случае не выселять застрявших туристов.
"Мы убедительно просим вас оказать содействие в обеспечении того, чтобы гостям отеля, которые должны были выехать, но не смогли этого сделать в связи с указанными обстоятельствами, была предоставлена ​​возможность продлить свое пребывание на тех же условиях, что и при первоначальном бронировании", - говорится в сообщении менеджерам отелей.
При этом департамент экономики и туризма Дубая просит известить его только о тех случаях, когда постояльцы не могут самостоятельно заплатить за продление своего пребывания на прежних условиях.
Российский турист рассказал, как избежал ударов в Дубае
ТуризмДубайАбу-ДабиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
