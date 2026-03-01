https://ria.ru/20260301/oae-2077716892.html
Власти ОАЭ попросили гостиницы не выселять застрявших туристов
Власти ОАЭ попросили гостиницы не выселять застрявших туристов - РИА Новости, 01.03.2026
Власти ОАЭ попросили гостиницы не выселять застрявших туристов
Власти двух крупнейших эмиратов ОАЭ Абу-Даби и Дубая попросили гостиничные учреждения не выселять застрявших в стране туристов, а также собираются покрыть... РИА Новости, 01.03.2026
ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Власти двух крупнейших эмиратов ОАЭ Абу-Даби и Дубая попросили гостиничные учреждения не выселять застрявших в стране туристов, а также собираются покрыть затраты на продление проживания, по крайней мере, части из них, свидетельствуют документы, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.
Согласно официальному письму департамента культуры и туризма Абу-Даби
, власти столичного эмирата попросили владельцев гостиниц бесплатно продлить проживание не могущих выехать против своей воли гостей.
"В свете сложившихся обстоятельств и с учетом того, что некоторые гости достигли даты выезда, но не могут выехать по независящим от них причинам, просим вас продлить их пребывание до момента отъезда. Расходы на продление пребывания будут покрыты Департаментом культуры и туризма Абу-Даби", - говорится в письме, адресованном менеджерам гостиниц.
В электронном письме от департамента экономики и туризма Дубая
в гостиничные учреждения эмирата, которое также есть в распоряжении РИА Новости, власти попросили ни в коем случае не выселять застрявших туристов.
"Мы убедительно просим вас оказать содействие в обеспечении того, чтобы гостям отеля, которые должны были выехать, но не смогли этого сделать в связи с указанными обстоятельствами, была предоставлена возможность продлить свое пребывание на тех же условиях, что и при первоначальном бронировании", - говорится в сообщении менеджерам отелей.
При этом департамент экономики и туризма Дубая просит известить его только о тех случаях, когда постояльцы не могут самостоятельно заплатить за продление своего пребывания на прежних условиях.