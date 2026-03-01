https://ria.ru/20260301/oae-2077698091.html
Иранские беспилотники атаковали военную базу "Ас-Салям" в Абу-Даби
Иранские беспилотники атаковали военную базу "Ас-Салям" в Абу-Даби - РИА Новости, 01.03.2026
Иранские беспилотники атаковали военную базу "Ас-Салям" в Абу-Даби
Минобороны ОАЭ сообщило, что два иранских БПЛА атаковали военную базу "Ас-Салям" в Абу-Даби, никто не пострадал. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:31:00+03:00
2026-03-01T17:31:00+03:00
2026-03-01T17:31:00+03:00
в мире
оаэ
абу-даби
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077407877_129:0:2538:1355_1920x0_80_0_0_5e95969535e7db24ee6cd04639bb1943.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
оаэ
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077407877_530:0:2337:1355_1920x0_80_0_0_dbc060635cbd9f8341b8b3c3821c1331.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, абу-даби, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Абу-Даби, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранские беспилотники атаковали военную базу "Ас-Салям" в Абу-Даби
Два иранских беспилотника атаковали военную базу "Ас-Салям" в Абу-Даби