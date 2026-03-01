Иранские беспилотники атаковали военную базу "Ас-Салям" в Абу-Даби

«

"Компетентные органы отреагировали на инцидент, произошедший в результате атаки двух иранских беспилотников на один из складов на военно-морской базе "Ас-Салям" в Абу-Даби. В результате атаки возник пожар в двух контейнерах с материалами общего назначения, хранившихся на базе, жертв нет", - говорится в сообщении минобороны ОАЭ в соцсети Х.