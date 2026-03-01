Россиянин, застрявший в ОАЭ, рассказал, как его заселили в отель в Шардже

БРЯНСК, 1 мар – РИА Новости. Застрявший в ОАЭ турист из Москвы Роман рассказал РИА Новости о том, как его заселили в отель в Шардже после закрытия аэропорта и отмены рейса в Россию.

"Мы должны были вылететь вчера в 17.50… По дороге в аэропорт пришло сообщение о закрытии аэропортов, и нас сразу увезли в отель в Шардже . Разместили, предоставили полное питание. Нам, можно сказать, повезло", - поделился своей историей турист.

По словам Романа, он не знает, кто сейчас оплачивает его проживание – туроператор или авиакомпания. Собеседник РИА Новости добавил, что в отель продолжают привозить и размещать российских туристов. По его информации, предварительно до 3 марта вылеты из Шарджи не планируются. Ситуацию в самом городе Роман характеризует как спокойную, он не заметил каких-либо введенных ограничений.

"Только что вернулись из гипермаркета. Покупателей почти никого нет, ажиотажа нет. В обменном пункте поменяли 100 долларов. Обменник пустой, работают пять окошек. Никаких очередей нет", - рассказал турист.