Россиянин, застрявший в ОАЭ, рассказал, как его заселили в отель в Шардже - РИА Новости, 01.03.2026
16:08 01.03.2026 (обновлено: 16:10 01.03.2026)
Россиянин, застрявший в ОАЭ, рассказал, как его заселили в отель в Шардже
Застрявший в ОАЭ турист из Москвы Роман рассказал РИА Новости о том, как его заселили в отель в Шардже после закрытия аэропорта и отмены рейса в Россию. РИА Новости, 01.03.2026
2026
Россиянин, застрявший в ОАЭ, рассказал, как его заселили в отель в Шардже

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭмират Шарджа в ОАЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Эмират Шарджа в ОАЭ. Архивное фото
БРЯНСК, 1 мар – РИА Новости. Застрявший в ОАЭ турист из Москвы Роман рассказал РИА Новости о том, как его заселили в отель в Шардже после закрытия аэропорта и отмены рейса в Россию.
"Мы должны были вылететь вчера в 17.50… По дороге в аэропорт пришло сообщение о закрытии аэропортов, и нас сразу увезли в отель в Шардже. Разместили, предоставили полное питание. Нам, можно сказать, повезло", - поделился своей историей турист.
По словам Романа, он не знает, кто сейчас оплачивает его проживание – туроператор или авиакомпания. Собеседник РИА Новости добавил, что в отель продолжают привозить и размещать российских туристов. По его информации, предварительно до 3 марта вылеты из Шарджи не планируются. Ситуацию в самом городе Роман характеризует как спокойную, он не заметил каких-либо введенных ограничений.
"Только что вернулись из гипермаркета. Покупателей почти никого нет, ажиотажа нет. В обменном пункте поменяли 100 долларов. Обменник пустой, работают пять окошек. Никаких очередей нет", - рассказал турист.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Взрывы прозвучали и в популярном у российских туристов Дубае, аэропорты ОАЭ приостановили работу.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
