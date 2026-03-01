https://ria.ru/20260301/oae-2077668879.html
Власти ОАЭ оплатят расходы на продление проживания туристов в ряде эмиратов
Власти ОАЭ оплатят расходы на продление проживания туристов в ряде эмиратов
Департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по расселению туристов, которые не могут покинуть эти эмираты из-за... РИА Новости, 01.03.2026
абу-даби
рас-эль-хайма (эмират)
дубай
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
абу-даби
рас-эль-хайма (эмират)
дубай
Власти ОАЭ оплатят расходы на продление проживания туристов в ряде эмиратов
