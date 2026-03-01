Рейтинг@Mail.ru
Власти ОАЭ оплатят расходы на продление проживания туристов в ряде эмиратов - РИА Новости, 01.03.2026
15:19 01.03.2026
Власти ОАЭ оплатят расходы на продление проживания туристов в ряде эмиратов
Власти ОАЭ оплатят расходы на продление проживания туристов в ряде эмиратов
абу-даби, рас-эль-хайма (эмират), дубай, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Абу-Даби, Рас-эль-Хайма (эмират), Дубай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Власти ОАЭ оплатят расходы на продление проживания туристов в ряде эмиратов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по расселению туристов, которые не могут покинуть эти эмираты из-за закрытого неба в регионе, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Департамент культуры и туризма Абу-Даби (DCT Abu Dhabi) официально поручил отелям продлевать проживание гостей, которые не могут покинуть страну из-за действующих ограничений на перелёты", - сообщили в АТОР со ссылкой на соответствующий документ.
Кроме того, российские туроператоры также получили официальное письмо от туристических властей Рас-эль-Хаймы о покрытии расходов на продление проживания туристов. "В настоящее время предусмотрено бесплатное продление размещения до трёх ночей для гостей, которые не могут вылететь из-за действующих ограничений", - пишут в ассоциации.
Российские авиакомпании заявили о вынужденной отмене части рейсов в и из Дубая и Абу-Даби из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов, сообщили в АТОР
28 февраля, 13:33
 
Абу-ДабиРас-эль-Хайма (эмират)ДубайАссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
