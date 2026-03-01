Власти ОАЭ оплатят расходы на продление проживания туристов в ряде эмиратов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по расселению туристов, которые не могут покинуть эти эмираты из-за закрытого неба в регионе, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).