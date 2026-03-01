Рейтинг@Mail.ru
Россиянка столкнулась с проблемой снятия денег в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
14:42 01.03.2026
Россиянка столкнулась с проблемой снятия денег в Дубае
Россиянка столкнулась с проблемой снятия денег в Дубае
Россиянка столкнулась с проблемой снятия денег в Дубае
Наличные средства закончились, а снять деньги в Дубае проблематично, поскольку банки ОАЭ не принимают российские карты, сообщила РИА Новости туристка Мария. РИА Новости, 01.03.2026
Россиянка столкнулась с проблемой снятия денег в Дубае

РИА Новости: туристка из России пожаловалась на проблему снятия денег в Дубае

Очередь на АЗС в Дубае, ОАЭ
Очередь на АЗС в Дубае, ОАЭ
© REUTERS / Rula Rouhana
Очередь на АЗС в Дубае, ОАЭ
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Наличные средства закончились, а снять деньги в Дубае проблематично, поскольку банки ОАЭ не принимают российские карты, сообщила РИА Новости туристка Мария.
"Забронировали отель сами, за свой счёт, ближайший к нашему месту нахождения… получилось забронировать его с российской картой, это действительно спасло ситуацию, потому что наличных средств уже не осталось, и ищем способы как вообще сейчас обналичить деньги с российской карты, потому что это, наверное, самая большая проблема", - поделилась она.
Как отметила Мария, проблема заключается в том, что на территории ОАЭ не обслуживаются карты российских банков, поэтому в настоящий момент можно столкнуться с проблемой оплаты и снятия валюты.
"Как бы деньги (рубли) если и есть на карте, но купить ты все-равно ничего не можешь. Получается только через агрегаторы оплачивать себе жилье", - добавила она.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
