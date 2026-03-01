https://ria.ru/20260301/oae-2077661151.html
Россиянка столкнулась с проблемой снятия денег в Дубае
Россиянка столкнулась с проблемой снятия денег в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
Россиянка столкнулась с проблемой снятия денег в Дубае
Наличные средства закончились, а снять деньги в Дубае проблематично, поскольку банки ОАЭ не принимают российские карты, сообщила РИА Новости туристка Мария. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T14:42:00+03:00
2026-03-01T14:42:00+03:00
2026-03-01T14:42:00+03:00
в мире
сша
оаэ
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077651373_0:161:3355:2048_1920x0_80_0_0_e1ec93c84f1df591fd7c4366a6872c4e.jpg
https://ria.ru/20260301/dubay-2077599465.html
https://ria.ru/20260301/bomboubezhische-2077572360.html
сша
оаэ
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077651373_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_e8a8835e36008a221aecf150200ebede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оаэ, израиль
В мире, США, ОАЭ, Израиль
Россиянка столкнулась с проблемой снятия денег в Дубае
РИА Новости: туристка из России пожаловалась на проблему снятия денег в Дубае
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Наличные средства закончились, а снять деньги в Дубае проблематично, поскольку банки ОАЭ не принимают российские карты, сообщила РИА Новости туристка Мария.
"Забронировали отель сами, за свой счёт, ближайший к нашему месту нахождения… получилось забронировать его с российской картой, это действительно спасло ситуацию, потому что наличных средств уже не осталось, и ищем способы как вообще сейчас обналичить деньги с российской карты, потому что это, наверное, самая большая проблема", - поделилась она.
Как отметила Мария, проблема заключается в том, что на территории ОАЭ
не обслуживаются карты российских банков, поэтому в настоящий момент можно столкнуться с проблемой оплаты и снятия валюты.
"Как бы деньги (рубли) если и есть на карте, но купить ты все-равно ничего не можешь. Получается только через агрегаторы оплачивать себе жилье", - добавила она.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве
заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.