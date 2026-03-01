Россиянка столкнулась с проблемой снятия денег в Дубае

"Забронировали отель сами, за свой счёт, ближайший к нашему месту нахождения… получилось забронировать его с российской картой, это действительно спасло ситуацию, потому что наличных средств уже не осталось, и ищем способы как вообще сейчас обналичить деньги с российской карты, потому что это, наверное, самая большая проблема", - поделилась она.