17:36 01.03.2026
В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров
В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров
безопасность
новороссийск
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
безопасность, новороссийск, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий)
Безопасность, Новороссийск, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров

Береговая линия города Новороссийска. Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 мар – РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко"
В воскресенье в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность.
