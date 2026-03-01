https://ria.ru/20260301/novorossijsk-2077699310.html
В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров
В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров - РИА Новости, 01.03.2026
В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров
Угроза применения безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 01.03.2026
безопасность
новороссийск
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
новороссийск
краснодарский край
В Новороссийске объявили угрозу применения безэкипажных катеров
