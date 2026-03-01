https://ria.ru/20260301/novorossijsk-2077681663.html
Под Новороссийском обломки БПЛА повредили ЛЭП
Под Новороссийском обломки БПЛА повредили ЛЭП
Обломки БПЛА повредили линию электропередачи и окна в двух домах в селе Мысхако Новороссийска, отражение атаки беспилотников в городе продолжается, сообщили в... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:24:00+03:00
происшествия
новороссийск
краснодарский край
Под Новороссийском обломки БПЛА повредили ЛЭП
