Рейтинг@Mail.ru
Под Новороссийском обломки БПЛА повредили ЛЭП - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/novorossijsk-2077681663.html
Под Новороссийском обломки БПЛА повредили ЛЭП
Под Новороссийском обломки БПЛА повредили ЛЭП - РИА Новости, 01.03.2026
Под Новороссийском обломки БПЛА повредили ЛЭП
Обломки БПЛА повредили линию электропередачи и окна в двух домах в селе Мысхако Новороссийска, отражение атаки беспилотников в городе продолжается, сообщили в... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:24:00+03:00
2026-03-01T16:24:00+03:00
происшествия
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
Под Новороссийском обломки БПЛА повредили ЛЭП

Под Новороссийском обломки БПЛА повредили ЛЭП и окна в двух домах

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 1 мар – РИА Новости. Обломки БПЛА повредили линию электропередачи и окна в двух домах в селе Мысхако Новороссийска, отражение атаки беспилотников в городе продолжается, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Обломки БПЛА упали в селе Мысхако Новороссийска. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены окна в двух малоквартирных домах, линия электропередачи… В настоящий момент в Новороссийске продолжатся отражение атаки беспилотников", - говорится в сообщении.
На месте работают специальные и экстренные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияНовороссийскКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала