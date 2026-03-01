Рейтинг@Mail.ru
Эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной безопасности, заявил Небензя - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 01.03.2026 (обновлено: 00:50 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/nebenzya-2077557552.html
Эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной безопасности, заявил Небензя
Эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной безопасности, заявил Небензя - РИА Новости, 01.03.2026
Эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной безопасности, заявил Небензя
Эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной и радиологической безопасности, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:43:00+03:00
2026-03-01T00:50:00+03:00
в мире
иран
россия
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:128:2774:1688_1920x0_80_0_0_31f64eb893dd2a6432c2c942dd89826f.jpg
https://ria.ru/20260301/peregovory-2077558233.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, василий небензя, оон
В мире, Иран, Россия, Василий Небензя, ООН
Эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной безопасности, заявил Небензя

Небензя заявил, что эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 1 мар – РИА Новости. Эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной и радиологической безопасности, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Особую обеспокоенность вновь вызывают угрозы ядерной, физической ядерной и радиологической безопасности", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Генсек ООН призвал США и Иран вернуться к переговорам
00:46
 
В миреИранРоссияВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала