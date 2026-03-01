Рейтинг@Mail.ru
Иран вновь получает нож в спину, заявил Небензя - РИА Новости, 01.03.2026
00:38 01.03.2026
Иран вновь получает нож в спину, заявил Небензя
Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил в связи с ударами США и Израиля по Ирану, что, несмотря на готовность исламской республики к дипломатии, Тегеран вновь... РИА Новости, 01.03.2026
Иран вновь получает нож в спину, заявил Небензя

Небензя: Иран вновь получает нож в спину, несмотря на готовность к дипломатии

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 1 мар - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил в связи с ударами США и Израиля по Ирану, что, несмотря на готовность исламской республики к дипломатии, Тегеран вновь получает нож в спину.
"Несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
