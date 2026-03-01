Иран вновь получает нож в спину, заявил Небензя

ООН, 1 мар - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил в связи с ударами США и Израиля по Ирану, что, несмотря на готовность исламской республики к дипломатии, Тегеран вновь получает нож в спину.
"Несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.