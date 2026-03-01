Рейтинг@Mail.ru
В России начал действовать новый порядок назначения БАД - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/naznachenie-2077555229.html
В России начал действовать новый порядок назначения БАД
В России начал действовать новый порядок назначения БАД - РИА Новости, 01.03.2026
В России начал действовать новый порядок назначения БАД
Новый порядок назначения биологически активных добавок (БАД) к пище медицинскими работниками начал действовать в России, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:27:00+03:00
2026-03-01T00:27:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753029426_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e55bc085e6d4553a61afa06db34dbc45.jpg
https://ria.ru/20260225/bad-2076578719.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753029426_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f73383d965693357405e8e85e46e74af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В России начал действовать новый порядок назначения БАД

В России вступил в силу новый порядок назначения БАД медицинскими работниками

© Depositphotos.com / monticelloКапсулы контейнерами пищевых добавок
Капсулы контейнерами пищевых добавок - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Depositphotos.com / monticello
Капсулы контейнерами пищевых добавок . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новый порядок назначения биологически активных добавок (БАД) к пище медицинскими работниками начал действовать в России, выяснило РИА Новости.
Теперь медработники могут назначать включенные в перечень и зарегистрированные БАДы при наличии показаний к их применению. Назначать их вправе лечащий врач или фельдшер (акушерка) при наличии таких полномочий.
Наименование биологически активного вещества, длительность, способ и схема применения, обоснование назначения вносятся медработником в документацию пациента.
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В России заблокировали 3,8 тысячи сайтов с информацией о запрещенных БАД
25 февраля, 11:08
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала