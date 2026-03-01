https://ria.ru/20260301/naznachenie-2077555229.html
В России начал действовать новый порядок назначения БАД
Новый порядок назначения биологически активных добавок (БАД) к пище медицинскими работниками начал действовать в России
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новый порядок назначения биологически активных добавок (БАД) к пище медицинскими работниками начал действовать в России, выяснило РИА Новости.
Теперь медработники могут назначать включенные в перечень и зарегистрированные БАДы при наличии показаний к их применению. Назначать их вправе лечащий врач или фельдшер (акушерка) при наличии таких полномочий.
Наименование биологически активного вещества, длительность, способ и схема применения, обоснование назначения вносятся медработником в документацию пациента.