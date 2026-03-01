Юрист объяснил, как снять крупную сумму наличными за один раз

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Чтобы снять крупную сумму наличными за один раз и не попасть под блокировку, нужно знать несколько вещей, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
По закону операции с наличными свыше одного миллиона рублей подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмонитринга. Однако банк подходит к оценке индивидуально: берет во внимание историю клиента и тарифы обслуживания.
Кроме того, операция может показаться банку подозрительной, если совершается в нетипичном месте и в необычное для клиента время. Кроме того, лицам, внесенным в базу данных ЦБ о подозрительных операциях, разрешают снять не более 100 тысяч рублей в месяц.
“Надёжнее всего снимать деньги в кассе банка либо заказывать наличные из банка доставкой - преимущества по сравнению с банкоматами, как минимум, в том, что, если вы снимаете крупную сумму, в банкомате её может просто не оказаться”, – заключил Базылев.
