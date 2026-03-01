Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, как снять крупную сумму наличными за один раз
02:17 01.03.2026 (обновлено: 06:01 01.03.2026)
Юрист объяснил, как снять крупную сумму наличными за один раз
Юрист объяснил, как снять крупную сумму наличными за один раз - РИА Новости, 01.03.2026
Юрист объяснил, как снять крупную сумму наличными за один раз
Чтобы снять крупную сумму наличными за один раз и не попасть под блокировку, нужно знать несколько вещей, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T02:17:00+03:00
2026-03-01T06:01:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Юрист объяснил, как снять крупную сумму наличными за один раз

Юрист Базылев: надежнее всего снимать крупную сумму наличными в кассе банка

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Деньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Чтобы снять крупную сумму наличными за один раз и не попасть под блокировку, нужно знать несколько вещей, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
По закону операции с наличными свыше одного миллиона рублей подлежат обязательному контролю со стороны Росфинмонитринга. Однако банк подходит к оценке индивидуально: берет во внимание историю клиента и тарифы обслуживания.
Кроме того, операция может показаться банку подозрительной, если совершается в нетипичном месте и в необычное для клиента время. Кроме того, лицам, внесенным в базу данных ЦБ о подозрительных операциях, разрешают снять не более 100 тысяч рублей в месяц.
“Надёжнее всего снимать деньги в кассе банка либо заказывать наличные из банка доставкой - преимущества по сравнению с банкоматами, как минимум, в том, что, если вы снимаете крупную сумму, в банкомате её может просто не оказаться”, заключил Базылев.
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
