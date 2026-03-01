Рейтинг@Mail.ru
19:07 01.03.2026 (обновлено: 19:23 01.03.2026)
МТС обнулила стоимость звонков для абонентов на Ближнем Востоке
МТС обнулила стоимость звонков для абонентов на Ближнем Востоке
МТС обнулила стоимость звонков для абонентов на Ближнем Востоке

МТС сделала звонки для абонентов на Ближнем Востоке бесплатными

© Фото : предоставлено пресс-службой МТССимволика компании МТС
Символика компании МТС - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
Символика компании МТС. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. МТС сделал бесплатными все звонки для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока, сообщили РИА Новости в компании.
"МТС обнуляет стоимость звонков для абонентов на Ближнем Востоке: все вызовы в стране пребывания и исходящие в Россию тарифицироваться не будут", - сообщили в МТС.
Ранее в воскресенье в "Мегафоне" агентству рассказали, что вводят бесплатный пакет интернета и минут для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока. "Билайн" поделился, что его абоненты, находящиеся в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи" вне зависимости от баланса. Т2 также заявил, что сделал бесплатными звонки на горячие линии "Турпомощи" и ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
МИД России призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке
Ближний ВостокМТСВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
