МТС обнулила стоимость звонков для абонентов на Ближнем Востоке
МТС обнулила стоимость звонков для абонентов на Ближнем Востоке
МТС сделал бесплатными все звонки для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 01.03.2026
МТС обнулила стоимость звонков для абонентов на Ближнем Востоке
