В Подмосковье установили рекорд температуры воздуха для первого марта - РИА Новости, 01.03.2026
22:23 01.03.2026
В Подмосковье установили рекорд температуры воздуха для первого марта
Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для первого марта обновлен в Московской области, воздух прогрелся до плюс 5,9 градуса, сообщил ведущий... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:23:00+03:00
2026-03-01T22:23:00+03:00
В Подмосковье установили рекорд температуры воздуха для первого марта

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для первого марта обновлен в Московской области, воздух прогрелся до плюс 5,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее Леус сообщал, что воскресенье стало самым теплым днем с начала года в Москве, воздух прогрелся до плюс 4,5 градуса.
"Не обошло стороной рекордное тепло и Московскую области: в Коломне температура поднялась до плюс 5,9 градуса, что на 0,2 градуса выше чем прежний рекорд этого для 2020 года", - написал Леус в своем Telegram-канале.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
