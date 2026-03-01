https://ria.ru/20260301/moskva-2077740458.html
В Подмосковье установили рекорд температуры воздуха для первого марта
Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для первого марта обновлен в Московской области, воздух прогрелся до плюс 5,9 градуса, сообщил ведущий... РИА Новости, 01.03.2026
В Подмосковье установили рекорд температуры воздуха для первого марта
В Подмосковье в понедельник установили рекорд температуры для первого марта