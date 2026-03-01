В Москве из-за тумана возможны изменения в расписании рейсов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Росавиация из-за ожидающегося в Москве тумана предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов как на прилет, так и на вылет, не исключила их отмены.
"В ближайшие часы и до утра понедельника, 2 марта, Москву накроет туман. По прогнозам синоптиков, видимость составит 100-500 метров. Непростые метеоусловия могут внести коррективы в работу воздушного транспорта. Из-за ухудшения видимости возможны изменения в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - говорится в сообщении.
Пассажирам рекомендовано следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков. Кроме того, необходимо заранее продумывать маршрут до аэропорта, так как из-за тумана движение на автодорогах может быть затруднено.
"Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме", - отметили в Росавиации.