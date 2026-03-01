Рейтинг@Mail.ru
Россия и Иран ведут регулярные консультации, заявили в посольстве - РИА Новости, 01.03.2026
17:00 01.03.2026 (обновлено: 17:05 01.03.2026)
Россия и Иран ведут регулярные консультации, заявили в посольстве
в мире, россия, иран
В мире, Россия, Иран
Россия и Иран ведут регулярные консультации, заявили в посольстве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПриспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Приспущенный флаг на здании посольства Исламской Республики Иран в Москве
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Москва и Тегеран продолжают консультации на фоне конфликта вокруг Ирана, сообщило посольство РФ в стране.
"Контакты между официальными лицами России и Ирана не прерывались. Идут регулярные консультации и обмен мнениями по широкому кругу вопросов", - сообщили в дипмиссии.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Собеседник агентства напомнил о состоявшемся 28 февраля телефонном разговоре между главами МИД РФ и Ирана Сергеем Лавровым и Аббасом Аракчи по теме последних событий. Кроме того, президент России Владимир Путин 1 марта направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Путин: убийство Хаменеи нарушило все нормы человеческой морали
В мире, Россия, Иран
 
 
