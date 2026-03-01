https://ria.ru/20260301/moskva-2077691186.html
Россия и Иран ведут регулярные консультации, заявили в посольстве
Россия и Иран ведут регулярные консультации, заявили в посольстве
Москва и Тегеран продолжают консультации на фоне конфликта вокруг Ирана, сообщило посольство РФ в стране. РИА Новости, 01.03.2026
РИА Новости: Москва и Тегеран ведут регулярные консультации на фоне конфликта