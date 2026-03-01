Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о ночных заморозках в Москве в апреле - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/moskva-2077610342.html
Синоптик рассказал о ночных заморозках в Москве в апреле
Синоптик рассказал о ночных заморозках в Москве в апреле - РИА Новости, 01.03.2026
Синоптик рассказал о ночных заморозках в Москве в апреле
Два коротких периода ночных заморозков ожидаются в апреле в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:15:00+03:00
2026-03-01T10:15:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728209418_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_10e3ddb8d515ce9c2c691bc4ec35b95e.jpg
https://ria.ru/20260301/moskva-2077608639.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728209418_601:0:3332:2048_1920x0_80_0_0_1b2d7f07a9020676e1dde1a69e0d19f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о ночных заморозках в Москве в апреле

Синоптик Тишковец: в Москве в апреле ожидаются два коротких периода заморозков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Два коротких периода ночных заморозков ожидаются в апреле в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что сильные морозы не вернутся в Москву этой зимой.
"В дальнейшем, в апреле, середине и конце месяца, вероятны еще два коротких периода ночных заморозков", - рассказал Тишковец.
Снег весной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Вчера, 10:02
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала