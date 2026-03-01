https://ria.ru/20260301/moskva-2077610342.html
Синоптик рассказал о ночных заморозках в Москве в апреле
Синоптик рассказал о ночных заморозках в Москве в апреле - РИА Новости, 01.03.2026
Синоптик рассказал о ночных заморозках в Москве в апреле
Два коротких периода ночных заморозков ожидаются в апреле в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:15:00+03:00
2026-03-01T10:15:00+03:00
2026-03-01T10:15:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728209418_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_10e3ddb8d515ce9c2c691bc4ec35b95e.jpg
https://ria.ru/20260301/moskva-2077608639.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728209418_601:0:3332:2048_1920x0_80_0_0_1b2d7f07a9020676e1dde1a69e0d19f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о ночных заморозках в Москве в апреле
Синоптик Тишковец: в Москве в апреле ожидаются два коротких периода заморозков