Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Снежный покров в Москве растает в период с 5 по 10 апреля, во второй пятидневке месяца воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Апрель примет теплую эстафету и усилит субтропическое влияние, когда в первой пентаде потеплеет до плюс 9 — плюс 14 градусов, а во второй пятидневке воздух порой может прогреваться до плюс 12 — плюс 17. В таких условиях снежный покров в период с 5 по 10 апреля исчезнет", — рассказал Тишковец.