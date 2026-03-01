Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

https://ria.ru/20260301/moskva-2077608639.html
общество
москва
евгений тишковец
москва
Синоптик Тишковец: снег в Москве растает в период с 5 по 10 апреля
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Снежный покров в Москве растает в период с 5 по 10 апреля, во второй пятидневке месяца воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец
сообщал РИА Новости, что сугробы в Москве
уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели.
"Апрель примет теплую эстафету и усилит субтропическое влияние, когда в первой пентаде потеплеет до плюс 9 — плюс 14 градусов, а во второй пятидневке воздух порой может прогреваться до плюс 12 — плюс 17. В таких условиях снежный покров в период с 5 по 10 апреля исчезнет", — рассказал Тишковец.