Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег - РИА Новости, 01.03.2026
10:02 01.03.2026 (обновлено: 16:24 01.03.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Снег весной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Снежный покров в Москве растает в период с 5 по 10 апреля, во второй пятидневке месяца воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что сугробы в Москве уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели.
"Апрель примет теплую эстафету и усилит субтропическое влияние, когда в первой пентаде потеплеет до плюс 9 — плюс 14 градусов, а во второй пятидневке воздух порой может прогреваться до плюс 12 — плюс 17. В таких условиях снежный покров в период с 5 по 10 апреля исчезнет", — рассказал Тишковец.
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
