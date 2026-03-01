https://ria.ru/20260301/moskva-2077608176.html
В Москве в марте ожидаются две волны холодов
В Москве в марте ожидаются две волны холодов - РИА Новости, 01.03.2026
В Москве в марте ожидаются две волны холодов
Две волны холодного арктического вторжения ожидаются в начале второй и четвертой пятидневок марта в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:01:00+03:00
2026-03-01T10:01:00+03:00
2026-03-01T10:01:00+03:00
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007418142_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_6a57419b8aa5b4cf73b30d9ba4890c97.jpg
https://ria.ru/20260301/sinoptik-2077605817.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007418142_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5751807bfefd2366cf29bea04d9f3340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец
В Москве в марте ожидаются две волны холодов
Тишковец: в Москве в марте ожидаются две волны холодного арктического вторжения