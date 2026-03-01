Рейтинг@Mail.ru
В Москве в марте ожидаются две волны холодов - РИА Новости, 01.03.2026
10:01 01.03.2026
В Москве в марте ожидаются две волны холодов
В Москве в марте ожидаются две волны холодов - РИА Новости, 01.03.2026
В Москве в марте ожидаются две волны холодов
Две волны холодного арктического вторжения ожидаются в начале второй и четвертой пятидневок марта в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 01.03.2026
В Москве в марте ожидаются две волны холодов

Тишковец: в Москве в марте ожидаются две волны холодного арктического вторжения

© РИА Новости / Илья ПиталевМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Две волны холодного арктического вторжения ожидаются в начале второй и четвертой пятидневок марта в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщил агентству, что календарная весна в столице начнется с оттепели и дождей.
«
"Большую часть наступившего весеннего месяца погода будет по-мартовски неустойчивой с двумя волнами холодного арктического вторжения - в начале второй и четвертой пентад - пятидневок", - рассказал Тишковец.
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве
Вчера, 09:48
 
