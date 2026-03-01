Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали представляться сотрудниками антикоррупционного комитета ЦБ
02:56 01.03.2026
Мошенники начали представляться сотрудниками антикоррупционного комитета ЦБ
Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками антикоррупционного комитета Центробанка РФ, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
россия
центральный банк рф (цб рф)
россия
2026
россия, центральный банк рф (цб рф)
Мошенники начали представляться сотрудниками антикоррупционного комитета ЦБ

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками антикоррупционного комитета Центробанка РФ, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудниками антикоррупционного комитета Центрального банка России", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мошенники убеждают россиян, что их деньги, которые они хранят на банковских счетах, якобы в опасности, и поэтому их необходимо передать курьеру.
