https://ria.ru/20260301/moshenniki-2077570301.html
Мошенники начали представляться сотрудниками антикоррупционного комитета ЦБ
Мошенники начали представляться сотрудниками антикоррупционного комитета ЦБ - РИА Новости, 01.03.2026
Мошенники начали представляться сотрудниками антикоррупционного комитета ЦБ
Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками антикоррупционного комитета Центробанка РФ, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T02:56:00+03:00
2026-03-01T02:56:00+03:00
2026-03-01T02:56:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
https://ria.ru/20260228/mest-2077322462.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мошенники начали представляться сотрудниками антикоррупционного комитета ЦБ
РИА Новости: мошенники представлются сотрудниками антикоррупционного комитета ЦБ
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками антикоррупционного комитета Центробанка РФ, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудниками антикоррупционного комитета Центрального банка России", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мошенники убеждают россиян, что их деньги, которые они хранят на банковских счетах, якобы в опасности, и поэтому их необходимо передать курьеру.