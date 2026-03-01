https://ria.ru/20260301/mintrans-2077630960.html
В Минтрансе рассказали о размещении пассажиров отмененных рейсов
В Минтрансе рассказали о размещении пассажиров отмененных рейсов - РИА Новости, 01.03.2026
В Минтрансе рассказали о размещении пассажиров отмененных рейсов
Пассажиры отмененных из-за ситуации на Ближнем Востоке рейсов размещены в гостиницах или направлены по домам, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T12:09:00+03:00
2026-03-01T12:09:00+03:00
2026-03-01T12:09:00+03:00
ближний восток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428787_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_c318baf7a4fc4dcc9497ee3f10699e59.jpg
https://ria.ru/20260301/turoperator-2077622594.html
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428787_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_980f7947de1811431cd5242543de0f81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, россия
В Минтрансе рассказали о размещении пассажиров отмененных рейсов
Минтранс: пассажиров отмененных рейсов разместили в гостиницах