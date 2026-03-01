Рейтинг@Mail.ru
В Минтрансе рассказали о размещении пассажиров отмененных рейсов - РИА Новости, 01.03.2026
12:09 01.03.2026
В Минтрансе рассказали о размещении пассажиров отмененных рейсов
В Минтрансе рассказали о размещении пассажиров отмененных рейсов
Пассажиры отмененных из-за ситуации на Ближнем Востоке рейсов размещены в гостиницах или направлены по домам, сообщили в Минтрансе РФ.
2026
ближний восток, россия
Ближний Восток, Россия
В Минтрансе рассказали о размещении пассажиров отмененных рейсов

Минтранс: пассажиров отмененных рейсов разместили в гостиницах

Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Пассажиры отмененных из-за ситуации на Ближнем Востоке рейсов размещены в гостиницах или направлены по домам, сообщили в Минтрансе РФ.
"По информации, полученной от большинства российских и иностранных авиакомпаний, пассажиры отмененных рейсов размещены в гостиницах или направлены по домам", - говорится в сообщении.
Ближний ВостокРоссия
 
 
