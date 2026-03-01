https://ria.ru/20260301/mintrans-2077630410.html
Специалисты следят за соблюдением прав пассажиров на Ближнем Востоке
Специалисты следят за соблюдением прав пассажиров на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
Специалисты следят за соблюдением прав пассажиров на Ближнем Востоке
Специалисты Минтранса и Росавиации мониторят ситуацию с соблюдением прав пассажиров на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
ближний восток
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
россия
Специалисты следят за соблюдением прав пассажиров на Ближнем Востоке
Минтранс и Росавиация следят за соблюдением прав пассажиров на Ближнем Востоке