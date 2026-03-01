Рейтинг@Mail.ru
МИД посоветовал россиянам не приближаться к военным объектам в Иране
17:59 01.03.2026
МИД посоветовал россиянам не приближаться к военным объектам в Иране
МИД России рекомендует россиянам в зоне конфликта вокруг Ирана не приближаться к военным объектам, не производить их съемку, избегать мест скопления людей. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
россия
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, россия, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД посоветовал россиянам не приближаться к военным объектам в Иране

МИД РФ посоветовал россиянам не снимать военные объекты в Иране

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. МИД России рекомендует россиянам в зоне конфликта вокруг Ирана не приближаться к военным объектам, не производить их съемку, избегать мест скопления людей.
"Настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в регионе... не приближаться к военным и иным государственным объектам (не производить фото и видеосъёмку), избегать мест массового скопления людей, выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия/убежища", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД.
