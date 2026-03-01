https://ria.ru/20260301/mid-2077705116.html
МИД посоветовал россиянам не приближаться к военным объектам в Иране
МИД посоветовал россиянам не приближаться к военным объектам в Иране - РИА Новости, 01.03.2026
МИД посоветовал россиянам не приближаться к военным объектам в Иране
МИД России рекомендует россиянам в зоне конфликта вокруг Ирана не приближаться к военным объектам, не производить их съемку, избегать мест скопления людей. РИА Новости, 01.03.2026
МИД посоветовал россиянам не приближаться к военным объектам в Иране
