МИД посоветовал россиянам не ездить в Израиль до нормализации ситуации
МИД посоветовал россиянам не ездить в Израиль до нормализации ситуации - РИА Новости, 01.03.2026
МИД посоветовал россиянам не ездить в Израиль до нормализации ситуации
МИД России рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль до нормализации обстановки, а оттуда по возможности выехать в более безопасные районы... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:56:00+03:00
2026-03-01T17:56:00+03:00
2026-03-01T17:56:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
МИД посоветовал россиянам не ездить в Израиль до нормализации ситуации
МИД РФ посоветовал россиянам не ездить в Израиль и Иран до нормализации ситуации