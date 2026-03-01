https://ria.ru/20260301/mid-2077701385.html
МИД призвал россиян в Иране проявлять максимальную осторожность
МИД призвал россиян в Иране проявлять максимальную осторожность - РИА Новости, 01.03.2026
МИД призвал россиян в Иране проявлять максимальную осторожность
МИД России из-за ударов по Ирану и его ответов настоятельно рекомендует россиянам в регионе проявлять максимальную осторожность и бдительность, сообщили в... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:44:00+03:00
2026-03-01T17:44:00+03:00
2026-03-01T17:44:00+03:00
в мире
иран
россия
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637368_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50f858dcafefde7b2cbfefe3b414f7b9.jpg
https://ria.ru/20260301/rossijane-2077699890.html
иран
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077637368_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fb1391e4d8626659878860b183c8b29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД призвал россиян в Иране проявлять максимальную осторожность
МИД РФ: на фоне конфликта вокруг Ирана россиянам в регионе нужна бдительность