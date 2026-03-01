Рейтинг@Mail.ru
МИД России сообщил, чем грозит остановку судоходства в Ормузском проливе - РИА Новости, 02.03.2026
17:31 01.03.2026 (обновлено: 01:13 02.03.2026)
https://ria.ru/20260301/mid-2077697952.html
МИД России сообщил, чем грозит остановку судоходства в Ормузском проливе
МИД России сообщил, чем грозит остановку судоходства в Ормузском проливе - РИА Новости, 02.03.2026
МИД России сообщил, чем грозит остановку судоходства в Ормузском проливе
Остановка судоходства в Ормузском проливе грозит привести к значительному дисбалансу на мировых рынках нефти и газа, говорится в заявлении МИД России. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-01T17:31:00+03:00
2026-03-02T01:13:00+03:00
в мире, ормузский пролив, россия
В мире, Ормузский пролив, Россия
МИД России сообщил, чем грозит остановку судоходства в Ормузском проливе

МИД РФ: закрытие Ормузского пролива грозит дисбалансом на рынках нефти

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Остановка судоходства в Ормузском проливе грозит привести к значительному дисбалансу на мировых рынках нефти и газа, говорится в заявлении МИД России.
"По поступающей информации, остановлено судоходство в Ормузском проливе. Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа", - говорится в заявлении МИД.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Около 150 танкеров стали на якорь в водах за пределами Ормузского пролива
В миреОрмузский проливРоссия
 
 
