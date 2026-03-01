Рейтинг@Mail.ru
МИД России призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 01.03.2026 (обновлено: 17:46 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/mid-2077696148.html
МИД России призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке
МИД России призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
МИД России призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке
Москва призывает к срочной деэскалации ситуации вокруг Ирана и прекращению боевых действий, заявили в воскресенье в российском МИД. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:21:00+03:00
2026-03-01T17:46:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
россия
ближний восток
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_e7ebbebba7bd87fe4d5b3dae5c5fef12.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
россия
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071658432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff0f2ec83c33994608e2108a3f1f23cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, в мире, россия, ближний восток, сша
Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Россия, Ближний Восток, США
МИД России призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

МИД России призвал к срочному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва призывает к срочной деэскалации ситуации вокруг Ирана и прекращению боевых действий, заявили в воскресенье в российском МИД.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
«

"Призываем к срочной деэскалации, прекращению боевых действий, возвращению к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся проблем на основе Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом должны быть учтены законные интересы всех государств Персидского залива", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреРоссияБлижний ВостокСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала