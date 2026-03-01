https://ria.ru/20260301/mid-2077696148.html
МИД России призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке
МИД России призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
МИД России призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке
Москва призывает к срочной деэскалации ситуации вокруг Ирана и прекращению боевых действий, заявили в воскресенье в российском МИД. РИА Новости, 01.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
россия
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана, в мире, россия, ближний восток, сша
Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Россия, Ближний Восток, США
