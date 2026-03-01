МИД КНР обеспокоен распространением конфликта по всему Персидскому заливу

ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Китай обеспокоен распространением конфликта по всему Персидскому заливу, ситуация на Ближнем Востоке может оказаться в опасной пропасти, заявил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"В настоящее время военные действия распространились по всему Персидскому заливу, ситуация на Ближнем Востоке может оказаться в опасной пропасти, Китай крайне обеспокоен этим", - заявил Ван И, его слова приводятся на сайте министерства.
Китайский министр подчеркнул, что нападение на суверенное государство без санкции СБ ООН подрывает основы мира, заложенные после Второй мировой войны.
В МИД КНР ранее призвали к немедленному прекращению военных действий, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности и совместной защите мира и стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.