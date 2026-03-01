МИД КНР обеспокоен распространением конфликта по всему Персидскому заливу

ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Китай обеспокоен распространением конфликта по всему Персидскому заливу, ситуация на Ближнем Востоке может оказаться в опасной пропасти, заявил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.