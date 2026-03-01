Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР обеспокоен распространением конфликта по всему Персидскому заливу - РИА Новости, 01.03.2026
14:11 01.03.2026
МИД КНР обеспокоен распространением конфликта по всему Персидскому заливу
2026-03-01T14:11:00+03:00
2026-03-01T14:11:00+03:00
в мире
китай
ближний восток
иран
ван и (политик)
али хаменеи
сергей лавров
оон
китай
ближний восток
иран
в мире, китай, ближний восток, иран, ван и (политик), али хаменеи, сергей лавров, оон
В мире, Китай, Ближний Восток, Иран, Ван И (политик), Али Хаменеи, Сергей Лавров, ООН
Флаг КНР
Флаг КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Китай обеспокоен распространением конфликта по всему Персидскому заливу, ситуация на Ближнем Востоке может оказаться в опасной пропасти, заявил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"В настоящее время военные действия распространились по всему Персидскому заливу, ситуация на Ближнем Востоке может оказаться в опасной пропасти, Китай крайне обеспокоен этим", - заявил Ван И, его слова приводятся на сайте министерства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Китайский министр подчеркнул, что нападение на суверенное государство без санкции СБ ООН подрывает основы мира, заложенные после Второй мировой войны.
В МИД КНР ранее призвали к немедленному прекращению военных действий, предотвращению дальнейшей эскалации напряженности и совместной защите мира и стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Путин выразил Пезешкиану соболезнования в связи с убийством Хаменеи
Вчера, 13:17
 
В мире Китай Ближний Восток Иран Ван И (политик) Али Хаменеи Сергей Лавров ООН
 
 
