МИД КНР призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке

© AP Photo / Hasnoor Hussain Министр иностранных дел Китая Ван И

ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Необходимо немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке и не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Необходимо немедленно прекратить военные действия, предотвратить распространение войны, а также не допустить, чтобы ситуация развилась до точки невозврата", - заявил Ван И , слова которого приводит МИД КНР.

Он добавил, что Китай серьезно относится к безопасности стран Персидского залива и поддерживает их сдержанность.

"Все стороны должны решительно выступить за мир и предотвращение войны, призывая вовлеченные стороны как можно скорее вернуться к диалогу и переговорам", - подчеркнул министр.

Ван И также указал на необходимость совместного противодействия односторонним действиям.

"Международное сообщество должно направить четкий и недвусмысленный сигнал, выступив против возвращения мира к закону джунглей", - отметил глава МИД КНР.