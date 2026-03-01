https://ria.ru/20260301/mid-2077656389.html
МИД КНР призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке
МИД КНР призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
МИД КНР призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке
Необходимо немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке и не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, заявил в воскресенье министр... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T14:07:00+03:00
2026-03-01T14:07:00+03:00
2026-03-01T17:22:00+03:00
в мире
китай
ближний восток
россия
ван и (политик)
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033665364_0:17:3009:1710_1920x0_80_0_0_c1a16a7045aedefb220ca7482c6e1090.jpg
https://ria.ru/20260301/agentstvo-2077650541.html
китай
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033665364_334:0:3009:2006_1920x0_80_0_0_d24c85aa4e2d3d6bbb11c44b0fb8fa69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, ближний восток, россия, ван и (политик), сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Китай, Ближний Восток, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД КНР призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке
Ван И: необходимо немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке
ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Необходимо немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке и не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Необходимо немедленно прекратить военные действия, предотвратить распространение войны, а также не допустить, чтобы ситуация развилась до точки невозврата", - заявил Ван И
, слова которого приводит МИД КНР.
Он добавил, что Китай
серьезно относится к безопасности стран Персидского залива
и поддерживает их сдержанность.
"Все стороны должны решительно выступить за мир и предотвращение войны, призывая вовлеченные стороны как можно скорее вернуться к диалогу и переговорам", - подчеркнул министр.
Ван И также указал на необходимость совместного противодействия односторонним действиям.
"Международное сообщество должно направить четкий и недвусмысленный сигнал, выступив против возвращения мира к закону джунглей", - отметил глава МИД КНР.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи
. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.