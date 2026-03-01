Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 01.03.2026 (обновлено: 17:22 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/mid-2077656389.html
МИД КНР призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке
МИД КНР призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
МИД КНР призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке
Необходимо немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке и не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, заявил в воскресенье министр... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T14:07:00+03:00
2026-03-01T17:22:00+03:00
в мире
китай
ближний восток
россия
ван и (политик)
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033665364_0:17:3009:1710_1920x0_80_0_0_c1a16a7045aedefb220ca7482c6e1090.jpg
https://ria.ru/20260301/agentstvo-2077650541.html
китай
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033665364_334:0:3009:2006_1920x0_80_0_0_d24c85aa4e2d3d6bbb11c44b0fb8fa69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, ближний восток, россия, ван и (политик), сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Китай, Ближний Восток, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД КНР призвал немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке

Ван И: необходимо немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке

© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Необходимо немедленно прекратить военные действия на Ближнем Востоке и не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Необходимо немедленно прекратить военные действия, предотвратить распространение войны, а также не допустить, чтобы ситуация развилась до точки невозврата", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он добавил, что Китай серьезно относится к безопасности стран Персидского залива и поддерживает их сдержанность.
"Все стороны должны решительно выступить за мир и предотвращение войны, призывая вовлеченные стороны как можно скорее вернуться к диалогу и переговорам", - подчеркнул министр.
Ван И также указал на необходимость совместного противодействия односторонним действиям.
"Международное сообщество должно направить четкий и недвусмысленный сигнал, выступив против возвращения мира к закону джунглей", - отметил глава МИД КНР.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Иране объявили священную войну Израилю и США
Вчера, 13:39
 
В миреКитайБлижний ВостокРоссияВан И (политик)Сергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала