10:18 01.03.2026
МФО будут сообщать о подозрительных заемщиках в Банк России
МФО будут сообщать о подозрительных заемщиках в Банк России
Микрофинансовые организации (МФО) с 1 марта будут передавать данные о заявках и заемщиках, которые не прошли антифрод-проверку в компании в ФинЦЕРТ -... РИА Новости, 01.03.2026
МФО будут сообщать о подозрительных заемщиках в Банк России

МФО с 1 марта будут передавать данные о заемщиках в ФинЦЕРТ Банка России

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Микрофинансовые организации (МФО) с 1 марта будут передавать данные о заявках и заемщиках, которые не прошли антифрод-проверку в компании в ФинЦЕРТ - специальное структурное подразделение Банка России, рассказал РИА Новости генеральный директор МКК "Займер" Роман Макаров.
"С 1 марта для МФО станет обязательной передача в ФинЦЕРТ своих данных о заявках и заемщиках, которые не прошли антифрод-проверку в компании. Кроме того, кредиторы будут должны направлять в базу сведения о договорах займа, которые были оформлены без согласия граждан — по их личным обращениям в МФО или по сведениям полиции", - сообщил он.
Ранее, с 1 сентября 2025 года, вступило в силу правило, в рамках которого микрофинансовые организации стали обязаны проверять заемщиков на наличие информации о них в базе ФинЦЕРТ и отказывать в займе в случае обнаружения совпадения.
"Другими словами, если с сентября компании были обязаны только обращаться к данным ФинЦЕРТ и использовать их в своих антифрод-моделях, то теперь они должны также передавать в базу свою информацию о мошеннических заявках. То есть заработает полноценный двусторонний обмен", - добавил Макаров.
Под понятие "попытки заключения договора без добровольного согласия клиента" попадают все заявки на займы, которые не дошли до заключения договора в связи с отклонением антифрод-моделью.
"Сведения по ним МФО должны передавать Банку России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления инцидента — отказной заявки или получения сведений о договоре займа, который был оформлен без согласия гражданина. В "Займере" этот процесс будет автоматизированным и встроится в работу существующих систем безопасности", - заключил Макаров.
