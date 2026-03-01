Рейтинг@Mail.ru
Военные удары против Ирана сопряжены с риском, заявил Мерц - РИА Новости, 01.03.2026
21:12 01.03.2026
Военные удары против Ирана сопряжены с риском, заявил Мерц
Военные удары против Ирана сопряжены с риском, заявил Мерц - РИА Новости, 01.03.2026
Военные удары против Ирана сопряжены с риском, заявил Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц указал на риск затягивания конфликта на Ближнем Востоке в результате нападения США и Израиля на Иран. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:12:00+03:00
2026-03-01T21:12:00+03:00
Военные удары против Ирана сопряжены с риском, заявил Мерц

Мерц: проведение военной операции против Ирана сопряжено с риском

БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц указал на риск затягивания конфликта на Ближнем Востоке в результате нападения США и Израиля на Иран.
"Проведение такой военной операции (против Ирана - ред.) сейчас сопряжено с риском", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине.
Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с США
Вчера, 19:52
Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с США
Вчера, 19:52
В этой связи он затруднился дать прогноз относительно развития политической ситуации в Иране в ближайшее время.
"На данный момент мы не знаем, какие структуры будут существовать в Иране в будущем и какие люди будут в них работать", - отметил он.
Вслед за этим Мерц также усомнился в скором наступлении мира во всем ближневосточном регионе.
"Мы надеемся на это (на мир - ред.), но не уверены", - заключил канцлер ФРГ.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
США сообщили о гибели трех военных в ходе операции против Ирана
Вчера, 18:00
США сообщили о гибели трех военных в ходе операции против Ирана
Вчера, 18:00
 
Политика Общество Экономика В мире Происшествия Спорт Наука Культура
 
 
