Военные удары против Ирана сопряжены с риском, заявил Мерц

БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц указал на риск затягивания конфликта на Ближнем Востоке в результате нападения США и Израиля на Иран.

"Проведение такой военной операции (против Ирана - ред.) сейчас сопряжено с риском", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине

В этой связи он затруднился дать прогноз относительно развития политической ситуации в Иране в ближайшее время.

"На данный момент мы не знаем, какие структуры будут существовать в Иране в будущем и какие люди будут в них работать", - отметил он.

Вслед за этим Мерц также усомнился в скором наступлении мира во всем ближневосточном регионе.

"Мы надеемся на это (на мир - ред.), но не уверены", - заключил канцлер ФРГ

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана