Немецкие власти столкнулись с дилеммой в оценке ударов по Ирану

БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Власти ФРГ столкнулись с дилеммой в оценке нападения США и Израиля на Иран, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Он утверждал, что попытки, предпринимаемые в рамках международного права в последние десятилетия в отношении Ирана, якобы "не дали никакого результата".
"Это ставит нас в затруднительное положение", - сказал Мерц.
Вслед за этим он заявил, что власти ФРГ придерживаются "очень обширной оценки" ситуации вокруг Ирана.
"Это продолжающийся, длящийся десятилетиями конфликт, который Израиль и Соединенные Штаты теперь хотят прекратить с помощью военных ударов… Идеального момента для таких действий не существует, но может наступить момент, когда будет уже слишком поздно", - заключил Мерц.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.