Немецкие власти столкнулись с дилеммой в оценке ударов по Ирану

БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Власти ФРГ столкнулись с дилеммой в оценке нападения США и Израиля на Иран, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Мы подробно обсудили в федеральном правительстве вопросы классификации того, что происходит в настоящее время (вокруг Ирана - ред.), и с точки зрения международного права, мы видим дилемму", - заявил Мерц на пресс-конференции в Берлине

Он утверждал, что попытки, предпринимаемые в рамках международного права в последние десятилетия в отношении Ирана, якобы "не дали никакого результата".

"Это ставит нас в затруднительное положение", - сказал Мерц.

Вслед за этим он заявил, что власти ФРГ придерживаются "очень обширной оценки" ситуации вокруг Ирана.

"Это продолжающийся, длящийся десятилетиями конфликт, который Израиль и Соединенные Штаты теперь хотят прекратить с помощью военных ударов… Идеального момента для таких действий не существует, но может наступить момент, когда будет уже слишком поздно", - заключил Мерц.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана