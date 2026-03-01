Рейтинг@Mail.ru
МЭР следит за ситуацией с российскими туристами на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/mer-2077625286.html
МЭР следит за ситуацией с российскими туристами на Ближнем Востоке
МЭР следит за ситуацией с российскими туристами на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2026
МЭР следит за ситуацией с российскими туристами на Ближнем Востоке
Минэкономразвития России внимательно отслеживает ситуацию с российским туристами, находящимися на Ближнем Востоке, взаимодействует со всеми заинтересованными... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T11:35:00+03:00
2026-03-01T11:35:00+03:00
россия
ближний восток
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104803/11/1048031101_0:114:2500:1520_1920x0_80_0_0_11c844e0bc513b9355b8c99a352bd496.jpg
https://ria.ru/20260301/oteli-2077612222.html
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104803/11/1048031101_279:0:2500:1666_1920x0_80_0_0_eb8ae5590a55eded542dd766d785c3e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ближний восток, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана
МЭР следит за ситуацией с российскими туристами на Ближнем Востоке

МЭР внимательно отслеживает ситуацию с туристами из РФ на Ближайшем Востоке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минэкономразвития России внимательно отслеживает ситуацию с российским туристами, находящимися на Ближнем Востоке, взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами, говорится в сообщении министерства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
«
"Министерство во взаимодействии с туроператорами, АТОР, МИДом, Минтрансом, представителями министерства за рубежом, а также с зарубежными туристическими ведомствами. Внимательно отслеживаем ситуацию с российским туристами, находящимися на Ближнем Востоке", - говорится в комментарии пресс-службы министерства.
Дубай - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Дубае туристы из России не могут заселиться в номера
Вчера, 10:26
 
РоссияБлижний ВостокМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала