"Мегафон" предоставил россиянам на Ближнем Востоке бесплатный интернет

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Мегафон" предоставил россиянам на Ближнем Востоке бесплатный пакет интернета и минут, он активируется автоматически и будет действовать три дня, а при необходимости будет активироваться повторно, заявили РИА Новости в компании.