"Мегафон" предоставил россиянам на Ближнем Востоке бесплатный интернет - РИА Новости, 01.03.2026
19:44 01.03.2026
"Мегафон" предоставил россиянам на Ближнем Востоке бесплатный интернет
"Мегафон" предоставил россиянам на Ближнем Востоке бесплатный интернет
Логотип в офисе компании "Мегафон"
Логотип в офисе компании "Мегафон". Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Мегафон" предоставил россиянам на Ближнем Востоке бесплатный пакет интернета и минут, он активируется автоматически и будет действовать три дня, а при необходимости будет активироваться повторно, заявили РИА Новости в компании.
"Мегафон" настроил специальный бесплатный пакет интернета и минут для своих абонентов, которые находятся в странах Ближнего Востока. Он активируется автоматически и включает 2 ГБ интернета и 30 минут звонков в РФ и по стране пребывания в ближайшие три дня. Пакеты станут доступны абонентам в ближайшее время", - сообщили там.
"При необходимости по истечении трех дней мы активируем пакет повторно", - добавили в компании.
Кроме того, оператор обнулил стоимость звонков на горячую линию +7 (499) 678-12-03 ассоциации "Турпомощь" для своих абонентов.
Ранее в воскресенье в МТС агентству рассказали, что сделал бесплатными все звонки для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока. "Билайн" поделился, что его абоненты, находящиеся в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, могут бесплатно позвонить на горячую линию "Турпомощи" вне зависимости от баланса. Т2 также заявил, что сделал бесплатными звонки на горячие линии "Турпомощи" и ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
