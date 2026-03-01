Рейтинг@Mail.ru
Медведев осудил неизбирательные атаки США и Израиля на Иран
01.03.2026
Медведев осудил неизбирательные атаки США и Израиля на Иран
Медведев осудил неизбирательные атаки США и Израиля на Иран
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия осуждает неизбирательные атаки на Иран, повлекшие гибель членов официального руководства и невинных... РИА Новости, 01.03.2026
Медведев осудил неизбирательные атаки США и Израиля на Иран

Медведев осудил атаки на Иран, повлекшие гибель членов руководства и жителей

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия осуждает неизбирательные атаки на Иран, повлекшие гибель членов официального руководства и невинных людей, сообщили в воскресенье в секретариате зампреда СБ РФ.
Медведев в воскресенье направил телеграмму президенту Ирана Масуду Пезешкиану с соболезнованиями в связи с гибелью верховного руководителя Ирана Сейеда Али Хаменеи.
"Строго осуждаем и неизбирательные атаки, повлекшие гибель членов официального руководства Исламской Республики Иран, невинных людей, среди которых большое число детей", - отмечается в телеграмме.
