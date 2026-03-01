Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи подлым
17:17 01.03.2026 (обновлено: 17:38 01.03.2026)
Медведев назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи подлым
Медведев назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи подлым - РИА Новости, 01.03.2026
Медведев назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи подлым
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал подлым убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:17:00+03:00
2026-03-01T17:38:00+03:00
али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, иран
Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Медведев назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи подлым

Медведев: не может быть оправданий для варварской силовой акции убийства Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал подлым убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, отметив, что не может быть никаких оправданий для этой варварской силовой акции, сообщили в секретариате Медведева.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Медведев в воскресенье направил телеграмму президенту Ирана Масуду Пезешкиану.
"Уважаемый господин президент, с глубоким прискорбием узнал о подлом убийстве верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи, его родных и близких. Нет и не может быть никаких оправданий для этой варварской силовой акции", - говорится в телеграмме.
Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
