Спасатели обнаружили тела еще двух пропавших туристов в Пермском крае

УФА, 1 мар — РИА Новости. В Прикамье нашли тела еще двух пропавших туристов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мужчины отделились от основой группы и пошли искать помощь, но так и не вернулись.

Ранее сегодня спасатели обнаружили еще трех человек в районе горы Гроб, на расстоянии около 30 километров от деревни Золотанка. Из них выжил только один. Его с сильным переохлаждением передали медикам.

Двадцатого февраля незарегистрированная группа из пяти туристов на снегоходах выехала в район плато Кваркуш . Вернуться в деревню они должны были 24 числа, но перестали выходить на связь.

В регионе развернули оперативный штаб, состоящий из специалистов МЧС и отряда "ЛизаАлерт". К ним также присоединились добровольцы из Башкирии. Возбуждено уголовное дело.