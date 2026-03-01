https://ria.ru/20260301/mchs-2077677130.html
Спасатели обнаружили тела еще двух пропавших туристов в Пермском крае
УФА, 1 мар — РИА Новости. В Прикамье нашли тела еще двух пропавших туристов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По предварительным данным, мужчины отделились от основой группы и пошли искать помощь, но так и не вернулись.
Ранее сегодня спасатели обнаружили еще трех человек в районе горы Гроб, на расстоянии около 30 километров от деревни Золотанка. Из них выжил только один. Его с сильным переохлаждением передали медикам.
Двадцатого февраля незарегистрированная группа из пяти туристов на снегоходах выехала в район плато Кваркуш. Вернуться в деревню они должны были 24 числа, но перестали выходить на связь.
В регионе развернули оперативный штаб, состоящий из специалистов МЧС
и отряда "ЛизаАлерт". К ним также присоединились добровольцы из Башкирии. Возбуждено уголовное дело.