"На столе был недоеденный обед". Куда внезапно исчезли смотрители маяка

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Эта тайна не раскрыта по сей день. Куда делись смотрители маяка на острове Эйлин-Мор, в разные годы пытались выяснить следователи, журналисты, частные детективы. Что им удалось выяснить — в материале РИА Новости.

Бесследно пропали

Эйлин-Мор — самый крупный из семи Фланнских островов в заливе Иннер-Саунд в Шотландии. И репутация у него мистическая.

Одно время здесь жили всего несколько семей переселенцев. А с 1970-х остров стал необитаемым.

И именно здесь в 1900 году пропали трое смотрителей маяка — Томас Маршалл, Джеймс Дукат и Дональд Макартур. Может быть, они утонули. Или сошли с ума и поубивали друг друга. Многие считают, что тут не обошлось без сверхъестественных сил.

От острова Эйлин-Мор путешественники всегда старались держаться подальше. Все, что тут было, — это маяк и небольшая часовня. По легенде, на острове обитают злые духи. Чтобы их задобрить, немногочисленные приезжие обходили часовню на коленях.

Считается, что первым на острове обосновался отшельник — ирландский епископ Фланнан, живший в седьмом веке. Он и соорудил часовню, за что был причислен к лику святых.

Жесткий отбор

Маяк высотой 23 метра построили в 1899-м. На тот момент он был одним из самых современных — с беспроводным телеграфом.

Смотрителей выбирали из крепких мужчин — условия на острове суровые. Почти полная изоляция от внешнего мира. Лишь раз в две недели привозили продукты. Делал это техник Джозеф Мур.

Первый год Томас Маршалл, Джеймс Дьюкат и Дональд Макартур проработали спокойно, без происшествий. Маяк функционировал как положено. Руководство не замечало отклонений в поведении сотрудников.

А 15 декабря 1900-го маяк не зажгли вовремя и пароход "Арчер" едва не разбился о скалы.

Портовые службы, узнав о ЧП, решили отправить на остров Джозефа Мура и несколько матросов. Думали, возникли технические неполадки. Но пару дней бушевала непогода — ждали.

Первое предположение

Когда команда все же добралась до места, Мур сразу заподозрил неладное. Первое, что бросилось в глаза, — спущенный флаг на флагштоке и неподготовленная к швартовке пристань. Также смотрители обычно встречали техника — в этот раз к нему никто не вышел.

Двери маяка были заперты. Открыв их, Мур осмотрел помещения — пусто. На вешалке висел лишь один плащ.

"В жилой комнате меня поразил идеальный порядок. Кровати аккуратно застелены. Одежда на своих местах. На столе — недоеденный обед. Тарелки с мясом, картофелем, огурцами. Один стул перевернут. Как будто кто-то вскочил и бросился к двери", — писал Джозеф Мур в отчете.

Техник доложил обо всем капитану судна Джеймсу Харви. Тот лично убедился: смотрители бесследно исчезли. В телеграмме он предположил: людей смыл в море сильный шторм. Единственное, что его смутило, — плотно закрытые двери маяка.

Вроде бы уходили впопыхах. Зачем заперли все двери?

Сотрудник порта Роберт Мурхед, принимавший смотрителей на работу, взялся за собственное расследование. Прежде всего изучил вахтенный журнал пропавших.

Странные записки

На первых порах Томас, Джеймс и Дональд отчитывались о проделанной работе и только иногда добавляли несколько строк о своем настроении. Постепенно записи превратились в нечто вроде личного дневника.

Смотрители признавались, что жутко боятся сильных ветров и штормов, не прекращающихся по несколько дней. Макартур даже плакал из-за этого. А остальные молились, хотя до прибытия на остров никто из них не отличался религиозностью.

Но вот парадокс: моряки с соседних маяков не замечали на Эйлин-Мор непогоды в эти дни, не фиксировали штормы и метеорологи.

Тем не менее позже при осмотре острова на берегу заметили повреждения. Вроде бы от шторма, однако на вопрос, случился ли он в тот роковой день, никто не мог дать ответ.

Мурхед пришел к тому же выводу, что и Джеймс Харви: людей унесло в море при попытке экстренно укрепить пирс.

Это и стало официальной версией трагедии.

Другие теории

Впрочем, были и другие гипотезы. Знакомые Макартура предположили, что из-за вспыльчивого характера он мог поссориться и расправиться с коллегами. Трупы сбросил в море, после чего покончил с собой. Но вещественных доказательств — никаких.

Журналисты выдвинули такую версию: смотрители стали свидетелями контрабанды или пиратства, и их убили. Подтвердить ее тоже нечем. Впрочем, как и официальную — тела так и не обнаружили.

Эта история получила широкую огласку, разгадать тайну пытаются и сейчас. И даже сняли на ее основе несколько фильмов: "Исчезновение", "Маяк", "Полусвет", "Свет в океане".