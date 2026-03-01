Рейтинг@Mail.ru
Названо условие, при котором у пьяного водителя могут конфисковать машину
05:25 01.03.2026
Названо условие, при котором у пьяного водителя могут конфисковать машину
Названо условие, при котором у пьяного водителя могут конфисковать машину
Названо условие, при котором у пьяного водителя могут конфисковать машину

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. У водителя, повторно севшего за руль пьяным, могут конфисковать автомобиль, сообщила РИА Новости председатель совета регионально отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова.
Она отметила, что за езду в нетрезвом виде в первый раз водителю грозит административная ответственность по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". По ее словам, водителя оштрафуют на 45 тысяч рублей и лишат прав на срок до двух лет. При этом инспектор ГИБДД вправе задержать автомобиль и поместить его на специализированную стоянку.
"Возможность конфискации авто предусмотрена статьей 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". По этой статье транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления, подлежит конфискации", - рассказала РИА Новости Тютюнникова.
Санкции статьи 264.1 УК РФ включают в себя также штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет.
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Число погибших в ДТП с пьяными водителями снизилось в России в 2025 году
© 2026 МИА «Россия сегодня»
