Названо условие, при котором у пьяного водителя могут конфисковать машину
01.03.2026
Названо условие, при котором у пьяного водителя могут конфисковать машину
У водителя, повторно севшего за руль пьяным, могут конфисковать автомобиль, сообщила РИА Новости председатель совета регионально отделения АЮР в ЛНР Виктория...
2026-03-01T05:25:00+03:00
2026-03-01T05:25:00+03:00
2026-03-01T05:26:00+03:00
Названо условие, при котором у пьяного водителя могут конфисковать машину
РИА Новости: повторно севший за руль пьяным водитель может лишиться машины
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. У водителя, повторно севшего за руль пьяным, могут конфисковать автомобиль, сообщила РИА Новости председатель совета регионально отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова.
Она отметила, что за езду в нетрезвом виде в первый раз водителю грозит административная ответственность по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ
"Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". По ее словам, водителя оштрафуют на 45 тысяч рублей и лишат прав на срок до двух лет. При этом инспектор ГИБДД
вправе задержать автомобиль и поместить его на специализированную стоянку.
"Возможность конфискации авто предусмотрена статьей 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". По этой статье транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления, подлежит конфискации", - рассказала РИА Новости Тютюнникова.
Санкции статьи 264.1 УК РФ включают в себя также штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет.