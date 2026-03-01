Рейтинг@Mail.ru
Маневры советских подлодок, которые пугали моряков США - РИА Новости, 01.03.2026
09:02 01.03.2026
Маневры советских подлодок, которые пугали моряков США
Маневры советских подлодок, которые пугали моряков США
Маневры советских подлодок, которые пугали моряков США

© РИА Новости / Ерж | Подводная лодка уходит в плавание
© РИА Новости / Ерж
Перейти в медиабанк
Подводная лодка уходит в плавание
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Советские моряки-подводники умели шокировать неподготовленных американцев во времена Холодной войны. Результатом творческого подхода стал маневр "Сумасшедший Иван"
Чем он напугал натовских моряков? И почему никто не решился повторить его?

Опасные игры

Противоборство вооруженных сил Советского Союза и стран блока НАТО, длившееся с середины 40-х годов до конца 80-х, выражалось, в том числе, и в систематическом преследовании американскими субмаринами советских подлодок.
© РИА Новости / Ю.Мичурин | Подводная лодка военно-морского флота СССР
Подводная лодка военно-морского флота СССР - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Ю.Мичурин
Перейти в медиабанк
Подводная лодка военно-морского флота СССР
Для слежения за советскими субмаринами подлодки США пристраивались позади них, чтобы находиться в "мертвой зоне" за кормой советских АПЛ. Она была недоступна для советских сонаров — шум винтов отечественных атомных подводных лодок мешал идентификации противника.
Маневр "Сумасшедший Иван" стал вынужденной мерой. Наши подлодки на пути следования внезапно резко разворачивались, порой на 180 градусов. Подобное движение было чревато столкновением.

Подводные "танцы"

Развороты и резкие изменения курса, внезапные всплытия-погружения в те годы позволяли не только обнаружить вражескую подлодку, но и "сбить с толку" ее торпеду, наведенную на цель с определенным курсом.
В мемуарах бывшего командира многоцелевой американской подлодки класса "Стерджен" Честера Уайти Мака, который был капитаном в конце 60-х годов, есть упоминание о полуторамесячном слежении за советской АПЛ, имевшей на вооружении баллистические ракеты.
"Это настоящий парный танец, в котором каждый из партнеров весит по 6000 тонн. Настоящее безумие. Только в тот момент, когда русские делали передышку, мне удавалось хоть немного поспать", — писал Честер Мак.
© РИА Новости / Евгений Халдей | Погрузка торпед на катера Северного флота
Погрузка торпед на катера Северного флота - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
Погрузка торпед на катера Северного флота

Столкновение с "Черной Лялей"

Опасные "танцы" иногда приводили к довольно серьезным инцидентам. Показателен случай, произошедший в начале лета 1970 года в Баренцевом море. К-108 в результате выполнения "Сумасшедших Иванов" столкнулась с атомной подлодкой ВМС США "Тотог".
К-108 называли "Черная Ляля" из-за цвета и в честь одноименной исполнительницы популярной в те годы песни. Командовал нашей подлодкой капитан Борис Багдасарян, один из первых выпускников Нахимовского училища.
Трехдневный выход для советской подлодки был плановым и форс-мажоров не предвещал, а привычные повороты-маневры совершались подводниками для прослушивания акустиками как можно большего водного пространства.
В результате маневрирования и произошло столкновение К-108 с американской подлодкой, следившей за "Черной Лялей".

Из капитана в проповедники

У советской подлодки был поврежден один из винтов. А вот прибывшая в Перл-Харбор американская субмарина выглядела ужасно — сильно досталось радиорубке, листы прочной стали частично оторвались и били о борт.
Конструкция напоминала смятый картон, один из перископов деформировался, рубочный люк заклинило.
© Public domain | Подводная лодка К-19
Подводная лодка К-19 - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Public domain
Подводная лодка К-19
Инцидент настолько повлиял на командира американской подлодки Балдерстона, что он больше никогда не участвовал в боевых походах. Через семь лет после случившегося он бросил службу на флоте и ушел в баптистские проповедники.
Багдасаряна же отчитали на парткомиссии за самоуправство и за "исполнение запрещенного, хоть и крайне эффективного тактического приема".
Постепенно американские подлодки перестали подходить к советским на близкое расстояние. Современные отечественные АПЛ уже защищены от "мертвых зон", и в применении "Сумасшедшего Ивана" надобности нет.
 
 
 
