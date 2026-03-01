Макрон опубликовал кадры захвата танкера, якобы связанного с Россией

ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеозапись того, как Бельгия и Франция захватили нефтяной танкер, который, как утверждается, якобы связан с Россией.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен утверждал, что Бельгия при поддержке французских сил произвела захват судна, якобы относящегося к так называемому "теневому флоту". Захваченное судно было направлено в порт Зебрюгге. Операция по захвату танкера носила название "Синий нарушитель", добавил глава бельгийского минобороны.

На кадрах, опубликованных французским лидером, видно, как сначала к танкеру приблизились два вертолета. Затем один из них снизился и завис на небольшой высоте над палубой. После этого с него на борт судна была произведена высадка.