Макрон опубликовал кадры захвата танкера, якобы связанного с Россией

ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеозапись того, как Бельгия и Франция захватили нефтяной танкер, который, как утверждается, якобы связан с Россией.
Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен
утверждал, что Бельгия при поддержке французских сил произвела захват судна, якобы относящегося к так называемому "теневому флоту". Захваченное судно было направлено в порт Зебрюгге. Операция по захвату танкера носила название "Синий нарушитель", добавил глава бельгийского минобороны.
"В Северном море
наши вертолеты ВМС Франции этой ночью помогли бельгийским силам задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции", - написал Макрон
на своей странице в социальной сети Х
.
На кадрах, опубликованных французским лидером, видно, как сначала к танкеру приблизились два вертолета. Затем один из них снизился и завис на небольшой высоте над палубой. После этого с него на борт судна была произведена высадка.
В МИД РФ ранее отмечали, что категорию так называемого "теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".