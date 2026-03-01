https://ria.ru/20260301/maersk-2077697019.html
Крупнейший контейнерный перевозчик остановил рейсы через Ормузский пролив
Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk временно прекращает все рейсы через Ормузский пролив на неопределенный срок, сообщает компания на фоне... РИА Новости, 01.03.2026
