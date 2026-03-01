Рейтинг@Mail.ru
Крупнейший контейнерный перевозчик остановил рейсы через Ормузский пролив - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 01.03.2026 (обновлено: 18:47 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/maersk-2077697019.html
Крупнейший контейнерный перевозчик остановил рейсы через Ормузский пролив
Крупнейший контейнерный перевозчик остановил рейсы через Ормузский пролив - РИА Новости, 01.03.2026
Крупнейший контейнерный перевозчик остановил рейсы через Ормузский пролив
Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk временно прекращает все рейсы через Ормузский пролив на неопределенный срок, сообщает компания на фоне... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:28:00+03:00
2026-03-01T18:47:00+03:00
в мире
ормузский пролив
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/83/1555278300_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59fe52299b5eaf4afe73480cfa1588e1.jpg
https://ria.ru/20260301/glava-2077694342.html
https://ria.ru/20260301/rossija-2077696863.html
ормузский пролив
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/83/1555278300_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_05182c16077f168fb4790e4ad5b6c56b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Крупнейший контейнерный перевозчик остановил рейсы через Ормузский пролив

Крупнейший контейнерный перевозчик приостановил рейсы через Ормузский пролив

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкДосмотр большегрузного транспорта в порту Балтийска
Досмотр большегрузного транспорта в порту Балтийска - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Досмотр большегрузного транспорта в порту Балтийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk временно прекращает все рейсы через Ормузский пролив на неопределенный срок, сообщает компания на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Мы приостанавливаем все проходы судов в Ормузском проливе до последующего уведомления", - говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран сейчас не намерен перекрывать Ормузский пролив, заявил МИД
Вчера, 17:12
Кроме того, как сообщает Maersk, в связи с ухудшением обстановки в сфере безопасности на Ближнем Востоке будут приостановлены перевозки через Баб-эль-Мандебский пролив, пролегающий между Йеменом и африканским континентом. Как говорится в публикации, перевозки по маршрутам от Ближнего Востока и Индии до Средиземного моря и восточного побережья США теперь будут осуществляться вдоль мыса Доброй Надежды.
Как говорится в пресс-релизе, после нормализации обстановки компания снова будет отдавать приоритет перевозкам через Суэцкий канал. Отмечается, что Maersk по-прежнему принимает заказы на перевозку грузов на Ближний Восток.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Море - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
До всех судов под флагом России довели оперативную информацию
Вчера, 17:27
 
В миреОрмузский проливБлижний ВостокСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала