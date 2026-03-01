Рейтинг@Mail.ru
К могиле Владислава Листьева в годовщину его убийства несут цветы
14:12 01.03.2026 (обновлено: 23:13 01.03.2026)
К могиле Владислава Листьева в годовщину его убийства несут цветы
К могиле Владислава Листьева в годовщину его убийства несут цветы - РИА Новости, 01.03.2026
К могиле Владислава Листьева в годовщину его убийства несут цветы
Цветы несут к могиле тележурналиста Владислава Листьева на Ваганьковском кладбище в Москве в тридцать первую годовщину его смерти, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.03.2026
москва, россия, беркшир, владислав листьев, борис березовский, галина старовойтова
Москва, Россия, Беркшир, Владислав Листьев, Борис Березовский, Галина Старовойтова
К могиле Владислава Листьева в годовщину его убийства несут цветы

РИА Новости: к могиле Владислава Листьева в годовщину его убийства несут цветы

Фотография тележурналиста Владислава Листьева около телецентра "Останкино" в день его убийства
Фотография тележурналиста Владислава Листьева около телецентра Останкино в день его убийства - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Фотография тележурналиста Владислава Листьева около телецентра "Останкино" в день его убийства. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Цветы несут к могиле тележурналиста Владислава Листьева на Ваганьковском кладбище в Москве в тридцать первую годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости.
Утром могилу журналиста на Ваганьковском кладбище украсили красными розами и гвоздиками. На место захоронения Листьева приходят его близкие и поклонники, чтобы почтить память тележурналиста.
Тележурналист Владислав Листьев
Причастных к убийству Листьева может ждать кара, заявил экс-генпрокурор
1 марта 2025, 06:24
1 марта 2025, 06:24
Позже священнослужитель провел панихиду над могилой Листьева и прочитал проповедь.
Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы.
Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года. Вместе с тем в октябре 2010 года появились новые данные: осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще "один стрелок" по заказу предпринимателя Бориса Березовского, который тогда являлся членом совета директоров ОРТ.
Березовский проверялся Следственным комитетом РФ на причастность к убийству Листьева, однако следствие не нашло подтверждения этой версии. Березовский был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года.
Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.
Тележурналист Влад Листьев
Скуратов высказался о возобновлении следствия по делу об убийстве Листьева
Вчера, 03:38
Вчера, 03:38
 
МоскваРоссияБеркширВладислав ЛистьевБорис БерезовскийГалина Старовойтова
 
 
