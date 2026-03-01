Фотография тележурналиста Владислава Листьева около телецентра "Останкино" в день его убийства. Архивное фото

Фотография тележурналиста Владислава Листьева около телецентра "Останкино" в день его убийства

К могиле Владислава Листьева в годовщину его убийства несут цветы

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Цветы несут к могиле тележурналиста Владислава Листьева на Ваганьковском кладбище в Москве в тридцать первую годовщину его смерти, передает корреспондент РИА Новости.

Утром могилу журналиста на Ваганьковском кладбище украсили красными розами и гвоздиками. На место захоронения Листьева приходят его близкие и поклонники, чтобы почтить память тележурналиста.

Позже священнослужитель провел панихиду над могилой Листьева и прочитал проповедь.

Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы . Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы.

Уголовное дело об убийстве несколько раз возобновлялось. Срок давности по делу Листьева истек 1 марта 2010 года. Вместе с тем в октябре 2010 года появились новые данные: осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще "один стрелок" по заказу предпринимателя Бориса Березовского , который тогда являлся членом совета директоров ОРТ.

Березовский проверялся Следственным комитетом РФ на причастность к убийству Листьева, однако следствие не нашло подтверждения этой версии. Березовский был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года.