Экс-генпрокурор перечислил причины, почему убийство Листьева не раскрыли
Экс-генпрокурор перечислил причины, почему убийство Листьева не раскрыли - РИА Новости, 01.03.2026
Экс-генпрокурор перечислил причины, почему убийство Листьева не раскрыли
Сам характер преступления и сопротивление предполагаемых причастных стали причинами того, что убийство журналиста Владислава Листьева не раскрыли 30 лет назад
Скуратов: убийство Листьева не раскрыли из-за сопротивления причастных
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сам характер преступления и сопротивление предполагаемых причастных стали причинами того, что убийство журналиста Владислава Листьева не раскрыли 30 лет назад, считает бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов.
По его словам, причин, почему уголовное дело об убийстве Листьева не раскрыли, а наоборот приостановили расследование, сразу несколько.
"Первая - это характер преступления, это все же заказное убийство, совершенное в условиях неочевидности. Такие преступления легко не раскрываются", - сказал Скуратов РИА Новости.
Еще одна из причин, по его словам, выбранная при расследовании тактика.
Скуратов добавил, что также помешало в раскрытии преступления сопротивление, которое оказывали предполагаемые причастные к убийству.
Он отметил, что, по его мнению, приостановка расследования была не вполне обоснована.
Тележурналист Владислав Листьев
был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы
. Расследование несколько раз приостанавливалось и возобновлялось из-за появления различных новых данных. Однако до сих пор убийство остается нераскрытым.