Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию с Ираном - РИА Новости, 01.03.2026
18:13 01.03.2026 (обновлено: 18:21 01.03.2026)
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию с Ираном
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в субботу заявил о неприемлемости... РИА Новости, 01.03.2026
иран, оаэ, сша, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, ОАЭ, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию с Ираном

Лавров в разговоре с главой МИД ОАЭ осудил агрессию США и Израиля против Ирана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в субботу заявил о неприемлемости агрессии США и Израиля против Ирана, сообщил в воскресенье российский МИД.
"Глава российского МИД подчеркнул неприемлемость действий США и Израиля, развязавших неспровоцированную агрессию против Исламской Республики Иран", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
