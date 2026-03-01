В Кувейте несколько ЛЭП повреждены обломками беспилотников

БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Несколько линий электропередачи повреждены на юге Кувейта в результате падения обломков беспилотников сбитых системами ПВО страны, говорится в заявлении министерства энергетики Кувейта.

"Несколько линий электропередачи в южном регионе страны вышли из строя. Причиной стало падение обломков, после отражения системами ПВО атаки БПЛА, что привело к временному отключению электроснабжения в нескольких пострадавших районах",- написано в заявлении.