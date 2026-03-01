Рейтинг@Mail.ru
В Кувейте несколько ЛЭП повреждены обломками беспилотников - РИА Новости, 01.03.2026
15:33 01.03.2026
В Кувейте несколько ЛЭП повреждены обломками беспилотников
в мире, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Кувейте несколько ЛЭП повреждены обломками беспилотников

На юге Кувейта несколько ЛЭП повреждены обломками беспилотников

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи . Архивное фото
БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Несколько линий электропередачи повреждены на юге Кувейта в результате падения обломков беспилотников сбитых системами ПВО страны, говорится в заявлении министерства энергетики Кувейта.
"Несколько линий электропередачи в южном регионе страны вышли из строя. Причиной стало падение обломков, после отражения системами ПВО атаки БПЛА, что привело к временному отключению электроснабжения в нескольких пострадавших районах",- написано в заявлении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
