https://ria.ru/20260301/kuvejt-2077737525.html
СМИ: погибшие при операции против Ирана военные США служили в Кувейте
СМИ: погибшие при операции против Ирана военные США служили в Кувейте - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: погибшие при операции против Ирана военные США служили в Кувейте
Трое погибших при операции против Ирана военных США служили в Кувейте, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных чиновников США. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:48:00+03:00
2026-03-01T21:48:00+03:00
2026-03-01T21:48:00+03:00
в мире
сша
иран
кувейт
nbc
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119065/12/1190651259_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_593938768fbdc1b03c19bd4c84f9aa0f.jpg
https://ria.ru/20260301/arakchi-2077736323.html
сша
иран
кувейт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119065/12/1190651259_132:0:1869:1303_1920x0_80_0_0_14cdd7de7df7082c2d00b7bf12ebe753.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, кувейт, nbc, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Кувейт, NBC, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: погибшие при операции против Ирана военные США служили в Кувейте
NBC: трое погибших при операции против Ирана военных США служили в Кувейте