21:48 01.03.2026
СМИ: погибшие при операции против Ирана военные США служили в Кувейте
в мире, сша, иран, кувейт, nbc, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Кувейт, NBC, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: погибшие при операции против Ирана военные США служили в Кувейте

NBC: трое погибших при операции против Ирана военных США служили в Кувейте

© Flickr / Turki Al-FassamФлаг Кувейта
Флаг Кувейта - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Flickr / Turki Al-Fassam
Флаг Кувейта. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Трое погибших при операции против Ирана военных США служили в Кувейте, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных чиновников США.
Центральное командование ВС США ранее сообщало о гибели троих военных США и ранении пятерых при операции против Ирана. Командование не приводило подробности касаемо места гибели военных.
"По словам двух американских чиновников, это, по-видимому, произошло в Кувейте... военнослужащие являются частью подразделения обеспечения армии, базирующегося в Кувейте", – сообщил телеканал.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран выстроил децентрализованную систему обороны, заявил глава МИД
